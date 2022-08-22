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السياحة تشرف على مسار توعوي تثقيفي بتل رفح الأثري

22 آب / أغسطس 2022 08:47

السياحة تشرف على مسار توعوي تثقيفي بتل رفح الأثري
السياحة تشرف على مسار توعوي تثقيفي بتل رفح الأثري

غزة- الرأي

أشرفت وزارة السياحة والآثار على اقامة انشطة تراثية وندوة توعوية عن القيم الحضارية والمقتنيات الأثرية  بتل رفح الأثري، وبتنفيذ من  جمعية المتحدين الثقافية الإجتماعية ،وجمعية الأمل للتأهيل.


 ولفت ممثلوالطلائع الكشفية  ان الهدف من إقامة الفعاليات بتل رفح في سياق  إعادة احياء التراث والإسهام المجتمعى بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار  للحفاظ علي الموروث الثقافي والهوية الفلسطينية  لمدينة رفح، وربط الشباب الطموح بأرضهم وتاريخهم وتعزيز فخر انتمائهم للهوية والتشبث بالأرض والمعرفة بالمقتنيات الأثرية المستخرجه من باطن الأرض وقيمتها التاريخية ودلالتها في اثبات وتجذر الحق الفلسطيني علي الأرض منذ الاف السنين 

وأكدت العلاقات العامة بالوزارة سعيها الدؤوب للتشبيك مع المؤسسات المجتمع المدني لترسيخ الوجود الحضاري للشعب الفلسطيني، وتعزيز قيم التوعية المستدامة بالإرث التاريخي ، مبينة ان تل رفح  التلال الأثري والذي يتجاوز  مساحته 150 دونم، يعد كنزاًتاريخيا هاما، حيث كان مركز إشعاع حضاري فى كل العصور والحقب الزمنية و شكل أهمية استراتيجية كملتقى لطرق عالمية بين قارتي آسيا وإفريقيا، ومركز ملتقى التجارة العالمية والمحلية بين فلسطين والدول المجاورة لها.

وأضافت العلاقات العامة ان الوزارة قامت وبجهود ذاتية بالتنقيب والكشف الأثري مابين عامي 2009 وحتي 2013 علي مساحة صغيرة من التل، نتج عنها اكتشاف مقتنيات كنعانية تؤرخ للحضارة الفلسطينية بما يزيد عن 6000 عام ، واكتشاف المئات من القطع النقدية الفضية للعصر اليوناني والروماني، وآخري برونزية معروض جزء منها حالياً في متحف قصر الباشا .

ودعت العلاقات العامة لتضافر الجهود والسعي مع الشركاء بهدف دعم وتمويل مشروع تنقيب اثري متكامل في الموقع الأثري يبرز دور الحضارة الفلسطنية التاريخية للشعب الفلسطيني منذ فجر الإنسانية .

السياحة تشرف على مسار توعوي تثقيفي بتل رفح الأثري 7c236bf2-bc87-4471-9ce8-4ce12e415491
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