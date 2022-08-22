جمعية الصلاح يحقق فوزاً صعباً على منافسه اتحاد دير البلح

حقق نادي جمعية الصلاح فوزاً صعباً على منافسه العنيد اتحاد دير البلح، بنتيجة 25-24، على صالة أبو يوسف النجار، ضمن الجولة الثانية لبطولة دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد للموسم 2022-202، برعاية جوّال بحضور جماهيري كبير.

بذلك، رفع الصلاح رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وبقي دير البلح في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، وبرز في المباراة من الصلاح محمد أبو قص، وكرم أبو عبيد وسجل كلٌ منهما 5 أهداف، بينما برز من در البلح خليل مهدي، وسجل 6 أهداف.

تبادل الفريقان الهجمات، وسيطر الصلاح على مجريات اللعب، وكان المبادر بالتسجيل عن طريق عبد الله صباح، ومحمد أبو قص، واحتدت المباراة، وتبادلا التسجيل، فسجل إياد ثابت هدفاً، تبعه خليل مهدي بتسجيله 5 أهداف، وجمال دياب 4 أهداف وثلاثية بواسطة إياد ثابت، وهدفان لمعاذ مصلح، لينتي الشوط بتقدم دير البلح بنتيجة 14-12.

وفي الشوط الثاني بدأ دير البلح مهاجماً، ووصلا إلى نتيجة التعادل، وفي الدقائق الأخيرة، تألق محمد أبو قصّ، وإبراهيم صباح من الصلاح، وتمكنا من تعويض الفارق، ليتقدم فريقهم بنتيجة 13-10، وبنتيجة إجمالية 25-24 لصالحه.

حكم اللقاء: مصطفى الحنجوري وعلي أبو طه للساحة، ومسجل خالد هارون، ميقاتي محمد خير الله، مراقب حكام كمال أبو هولي، لجنة مسابقات هيثم بوادي.