"القضاء" يناقش مسودة اللائحة التنظيمية للأمانة العامة

غزة- الرأي

ناقش رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضياء الدين المدهون، مسودة اللائحة التنظيمية للأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.

وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه سعادة المستشار المدهون بحضور أمين عام المجلس المستشار أشرف نصر الله ومساعد الأمين العام أ. محمد مراد ، ومدير إداري الأمانة العامة أ. جميل خليل، ومدير مكتب رئيس المجلس أ. محمود الحفني واستعرض الأمين العام أ. أشرف نصر الله مواد اللائحة وكافة تفاصيلها، مؤكدًا بأن الهدف من اللائحة تنظيم العمل وتحديد المهام والاختصاصات. وأشار نصر الله بأنه تم الاستعانة بالعديد من اللوائح المعمول بها في الدول العربية، وذلك للاستفادة من الخبرات الدولية وضمان تنظيم وحسن سير العمل.

وناقش المجتمعون العديد من الملاحظات والتعديلات المقدمة على مشروع اللائحة تمهيدا لعرض المشروع على المجلس الأعلى للقضاء بعد تعديلها لإقرارها واعتمادها والمصادقة عليها.

جديد الذكر بأن الأمانة العامة هي جسم إداري يتبع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تم إنشاؤها بموجب قرار المجلس رقم (2) لسنة (2006)، وذلك بهدف متابعة قرارات المجلس الأعلى للقضاء وتنظيم اجتماعاته وأعماله التحضيرية، والقيام بشؤون القضاة وغيرها من المهام الواردة في اللائحة.