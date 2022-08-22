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ديوان الفتوى يبحث تعاونه مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية

22 آب / أغسطس 2022 10:47

ديوان الفتوى يبحث تعاونه مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية
ديوان الفتوى يبحث تعاونه مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية

غزة- الرأي
زار ديوان الفتوى والتشريع بغزة أمس الاحد، مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، ممثلاً بمدير دائرة الفتوى والاستشارات والدراسات أ.مخلد جبر جندية والمساعد القانوني أ.إبراهيم حماد.


وكان في استقبال الوفد م. عماد الحوراني مدير عام المؤسسة وم. عبد الله شحيبر مدير دائرة الجودة.


واستعرض جندية دور ومهام ديوان الفتوى والتشريع في العملية التشريعية وتقديم الفتاوى والاستشارات القانونية، مشيداً بدور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية باعتبارها المرجع الرئيس في كل ما يتعلق بإعداد واعتماد المواصفات والمقاييس ومنح علامات المطابقة.


من جهته بيَن م. الحوراني دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وحرصها على تطوير الأنظمة والقوانين الخاصة بالمؤسسة خاصة قانون المواصفات والمقاييس رقم (6) لسنة 2000م.


وفي نهاية اللقاء أكد الطرفان على ضرورة استمرار التعاون المشترك بين المؤسسة والديوان.

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