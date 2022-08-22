سلطة الأراضي تطبق نظام الدمغة الإلكترونية المالية لبعض المعاملات

غزة- الرأي



شرعت سلطة الأراضي الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، وبالتعاون مع وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بتطبيق نظام الدمغة الالكترونية لدفع رسوم بعض المعاملات مستخرج القيد، وفتح المعاملات كمرحلة أولى.

و قال م. معتصم السقا مدير وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، إن العمل بنظام الدمغة يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة الفلسطينية نحو الحكومة الذكية .



وأشار الشقا الى أن العمل بنظام الدمغة الإلكترونية يعد إحدى أهم الوسائل التكنولوجية في الدفع الإلكتروني التي يُعتمد عليها في تطبيقات ومعاملات الحكومة الفلسطينية.

حيث يتمتع النظام بخاصية الأمان وعدم قابليته للتزوير لاعتماده على الاتصال الآمن بين الخوادم ، بالإضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات والحد من تداول النقد.



وبين م. السقا أن العمل بنظام الدمغة يسهل إجراءات انجاز المعاملات ويقلل عمليات تنفيذ المعاملة والازدحام في صالة استقبال الجمهور اضافة إلى اختصار وقت تنفيذ المعاملة .

وحول آليات العمل بنظام الدمغة الالكترونية أوضح مدير عام وحدة الحاسوب أن العمل بهذا النظام يقوم على أساس فتح حساب لكتبة العرائض لدى بنك البريد بعملة الدينار، وقيام كتبة العرائض بشحن رصيد من خلال بنك البريد أو بنك الإنتاج ، بينما يقوم المواطن بعمل مستخرج قيد أو معاملة لدى كاتب العرائض ويتم خصم رسوم مستخرج القيد من رصيد كاتب العرائض وفي المقابل يقوم المواطن بدفع رسوم مستخرج القيد لكاتب العرائض ومن ثم يقدم طلب مستخرج القيد لدى موظف سلطة الأراضي.