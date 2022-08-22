"هنية" يطمئن على الطفلة رهف سلمان وشقيقها

غزة- الرأي

عبر عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن أمنياته بالسلامة والشفاء للطفلة رهف سلمان وشقيقها بعد وصولهما إلى تركيا لتلقي العلاج، بعد إصابتهما خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على غزة، وذلك خلال زيارة قام بها هنية صباح اليوم للطفلة وشقيقها في المشفى باسطنبول.

وأشار إلى أن اطفال فلسطين يتعرضون لأبشع الجرائم والانتهاكات بفعل الاحتلال، وان ما تعرضت له الطفلة رهف من بتر رجليها ويدها صورة من أفظع صور الظلم والعدوان على اطفالنا .

من جهته، قدم والد الطفلة سلمان شكره لهنية على زيارته وتمنياته بالشفاء واتصاله الدائم لمتابعة حالة رهف وشقيقها