"الاقتصاد" واتحاد الصناعات يبحثان تحديات وعقبات القطاع الصناعي

غزة - الرأي

بحثت وزارة الاقتصاد الوطني مع اتحاد الصناعات الفلسطينية التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الصناعي في قطاع غزة.

وحضر اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، وكيلها عبد الفتاح الزريعي وعدد من المدراء العامون، ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية أسامة النعسان وعدد من رؤساء الاتحادات التخصصية.

واستعرض الجانبان سبل تعزيز جودة المنتجات المحلية وتقديم كل الدعم اللازم للنهوض بها وتطويرها.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي مع المنتجات المستوردة من الخارج وضرورة مطابقتها للمواصفات والمقاييس بالشكل السليم.

وتم خلال الاجتماع مراجعة المواصفات والتحديات التي تواجه بعض الأصناف المحلية المنتجة داخل القطاع وسبل العمل على تحقيقها أعلى درجات الجودة بما يضمن نجاحها واستمرارها.