"الشباب والثقافة" تطلق فعاليات المكتبة المتنقلة للأطفال

غزة- الرأي



أطلقت الإدارة العامة للمكتبات في الهيئة العامة للشباب والثقافة فعاليات المكتبة المتنقلة، بالتعاون مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، حيث إنطلقت الفعاليات من مدينة حمد في محافظة خانيونس ،بحضور الأستاذة أحلام الشاعر مدير التراث والمكتبات، الأستاذ مؤمن العرابيد، الأستاذ علاء صلاحية عن الإدارة العامة للطفولة والطلائع وذلك لتعزيز القراءة من خلال الجولات التثقيفية داخل المكتبة المتنقلة.



حيث أنه سيتم تنفيذ عدة أنشطة وفعاليات تستهدف الأطفال في كافة محافظات قطاع غزة، لتعزيز ثقافة القراءة والمطالعة لديهم، بالاضافة إلى تنفيذ أنشطة ترفيهية وتفريغ نفسي للأطفال بإستخدام القراءة والمسابقات الثقافية وتوزيع الجوائز