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الشرطة المجتمعية تُنهي عددًا من الخلافات المالية والأسرية

22 آب / أغسطس 2022 11:23

الشرطة المجتمعية تُنهي عددًا من الخلافات المالية والأسرية
الشرطة المجتمعية تُنهي عددًا من الخلافات المالية والأسرية

غزة- الرأي

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية عددًا من الخلافات المالية والأسرية في محافظتي رفح وخانيونس.

ففي خانيونس، أنهت دائرة الشرطة المجتمعية "قسم مركز خانيونس" أربع خلافات مالية وأسرية، بلغ مجموعها 3300 شيكل.

وفي محافظة رفح أنهت دائرة الشرطة المجتمعية خلافًا حول إرث قدرت قيمته بـ 10 آلاف دينار، موضحة أنها استقبلت شكوى من المشتكية "و، ع"، تدِّعي فيها أن لها ميراثًا عند شقيقها "م، ع" حول قطعة أرض ومنزل قيمته 10 آلاف دينار.

وبينت الشرطة المجتمعية أنها جلست مع أطراف الخلاف وتعرفت على حقيقة الخلاف، مشيرة إلى أنها بذلت جهوداً كبيرة في إنهاء الخلافات، والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.

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