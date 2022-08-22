العدل: اللجنة الفنية المختصة بدراسة طلبات الخبراء تعقد اجتماعها الأول

غزة- الرأي



عقدت اللجنة الفنية المختصة بدراسة طلبات الخبراء في مجال الخبرة الاقتصادية اجتماعها الأول، حيث تتولى اللجنة دراسة الطلبات المحالة إليها من لجنة دراسة طلبات القيد المتعلقة بالخبراء، وتقديم التوصيات بشأنها.



ويأتي هذا بتكليف من وكيل وزارة العدل المستشار أ. أحمد الحتة بتشكيل لجان فنية مختصة تنظر في طلبات المتقدمين للحصول على رخصة خبير في المجالات المختلفة، والمحالة إليها من قبل الدائرة المختصة ولجنة دراسة طلبات القيد المتعلقة بالخبراء.



وقد رحب مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة أ. محيي الدين الأسطل في بداية الاجتماع برئيس وأعضاء اللجنة مشيراً إلى أن هذه اللجنة تم تشكيلها وفق قرار وزير العدل رقم (07/04/و.ع) بشأن تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة طلبات الخبراء في مجال الخبرة الطبية.



وأشار إلى أنه بناء على نظام اعتماد الخبراء في وزارة العدل ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، فقد تم تشكيل لجنة فنية مختصة في مجال الخبرة الاقتصادية يرأسها أ.د محمد إبراهيم مقداد نائب نقيب الاقتصاديين الفلسطينيين، وعضوية كل من أ.د نسيم أبو جامع رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر وأ. د خليل النمروطي كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بالجامعة الإسلامية – غزة ود. أسامة نوفل مدير عام بوزارة الاقتصاد الوطني.



وبين أن مهام اللجنة تكمن في تحديد مجالات الخبرة الاقتصادية التي سيتم منحها للخبراء، وتحديد الإطار الناظم الخاص بمنح رخصة خبير في مجالات الخبرة الاقتصادية، بالإضافة إلى دراسة طلبات القيد المتعلقة بهذا المجال، وتقديم التوصيات بشأنها.



يذكر أن وزارة العدل قامت بمنح 138 متقدماً بطلب الخبرة شهادة خبير معتمد لدى الوزارة مما يساهم في إسناد القضاء بالكوادر الفنية المتخصصة بما يعزز دعائم العدالة.

