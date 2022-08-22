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"بارود" يؤكد أهمية الفنون لدعم القضية الفلسطينية

22 آب / أغسطس 2022 12:02

"بارود" يؤكد أهمية الفنون لدعم القضية الفلسطينية

غزة-الرأي

 أكد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الدكتور محمود بارود على أهمية الفنون بكافة أنوعها لدعم القضية الفلسطينية وإظهار المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.


 جاء ذلك، خلال مشاركته في حفل تكريم نخبة من الفنانين نظمته رابطة الفنانين الفلسطينيين، بحضور لفيف من الشخصيات الاعتبارية والفنانين والمثقفين.


 وشدّد بارود خلال كلمة له على ضرورة تعاون المؤسسات الثقافية الرسمية والأهلية والمثقفين والمبدعين كافة، للنهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني، وتوجيه الجهود والطاقات الوطنية لحشد النصرة والتأييد للقضية الفلسطينية وتعزيز حضور الرواية الفلسطينية على المستوى الدولي، وحماية الموروث الثقافي الفلسطيني المادي والمعنوي في ظل ما يتعرض له من حملاتٍ ممنهجةٍ؛ لسرقته وتهويده.

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