أوقاف الشمال تعقد مسابقة لتسميع أجزاء من القرآن على جلسة واحدة

غزة- الرأي

عقد قسم القرآن الكريم بمديرية أوقاف الشمال مسابقة قرآنية لسميع أجزاء من القرآن الكريم على جلسة واحدة مع تفسير معاني المفردات, استهدفت ثلاثين طالباً من طلابها, بحضور مدير المديرية د. مرسي سلمان ورؤساء أقسام مديرية أوقاف الشمال.



بدوره، أكد سلمان أن وزارة الأوقاف تولي ملف القرآن الكريم اهتماماً كبيراً، من خلال مضاعفة أعداد الحفظة، والارتقاء بمستوى الحفظ من خلال التثبيت والتلاوة والتجويد، منوهاً بأن المرحلة القادمة ستشهد تخريج مجموعة جديدة من الحفظة على مستوى المحافظة.



وأشاد بجهود قسم القرآن الكريم وشعبة ديوان الحفاظ بقسم القرآن الكريم بالمديرية؛ وكذلك الحافظين لكتاب الله والمحفظين على جهودهم المبذولة في إتمام عملية الحفظ لافتاً بأن شعبنا وأمتنا يفخرون بهذه القدرات والكفاءات التي تبشر شعبنا وأمتنا بالنصر والتمكين.