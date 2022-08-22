وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تهاجم الصيادين ورعاة الأغنام شمال وجنوب القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الطفل أدهم" يستذكر عودته من الموت..وكيف تعاملت معه الطواقم الطبية؟ وكالة الرأي الفلسطينية المالية تُطلق ميثاقاً لتلقي خدماتها عبر الموقع الالكتروني وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم 8 منازل قيد الإنشاء غرب أريحا وكالة الرأي الفلسطينية محاكم رفح والشرطة القضائية يتفقدون النزلاء في نظارة رفح وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تتفقد أبراج الإنقاذ على شواطيء محافظات غزة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تعقد مسابقة لتسميع أجزاء من القرآن على جلسة واحدة وكالة الرأي الفلسطينية "بارود" يؤكد أهمية الفنون لدعم القضية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تطلق حملة توزيع الكتب المدرسية على المدارس وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشرع بتوزيع الكتب المدرسية على مدارس القطاع
أخبار » الأخبار الحكومية

مع تفسير معاني المفردات

أوقاف الشمال تعقد مسابقة لتسميع أجزاء من القرآن على جلسة واحدة

22 آب / أغسطس 2022 12:09

أوقاف الشمال تعقد مسابقة لتسميع أجزاء من القرآن على جلسة واحدة
أوقاف الشمال تعقد مسابقة لتسميع أجزاء من القرآن على جلسة واحدة

غزة- الرأي
عقد قسم القرآن الكريم بمديرية أوقاف الشمال مسابقة قرآنية لسميع أجزاء من القرآن الكريم على جلسة واحدة مع تفسير معاني المفردات, استهدفت ثلاثين طالباً من طلابها, بحضور مدير المديرية د. مرسي سلمان ورؤساء أقسام مديرية أوقاف الشمال.


بدوره، أكد سلمان أن وزارة الأوقاف تولي ملف القرآن الكريم اهتماماً كبيراً، من خلال مضاعفة أعداد الحفظة، والارتقاء بمستوى الحفظ من خلال التثبيت والتلاوة والتجويد، منوهاً بأن المرحلة القادمة ستشهد تخريج مجموعة جديدة من الحفظة على مستوى المحافظة.


وأشاد بجهود قسم القرآن الكريم وشعبة ديوان الحفاظ بقسم القرآن الكريم بالمديرية؛ وكذلك الحافظين لكتاب الله والمحفظين على جهودهم المبذولة في إتمام عملية الحفظ لافتاً بأن شعبنا وأمتنا يفخرون بهذه القدرات والكفاءات التي تبشر شعبنا وأمتنا بالنصر والتمكين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تُنظم حفل تأبين لرجل الأعمال الراحل "زهير العلمي"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟