الحكم المحلي تتفقد أبراج الإنقاذ على شواطيء محافظات غزة

غزة- الرأي



نفذ طاقم الإنقاذ البحري في وزارة الحكم المحلي زيارات مكثفة لأبراج الإنقاذ لمتابعة سير العمل علي طول شواطيء محافظات مدينة غزة.



حيث كانت الزيارة بحضور مسؤول ملف الإنقاذ البحري أ. علاء ابو سمعان وممثلين عن الوزارة وبرفقة مشرفي المحافظات.



وشملت الزيارة عدد 2 برج إنقاذ في محافظة الزهراء، 4 أبراج إنقاذ في محافظة الوسطي، عدد 8 أبراج إنقاذ في محافظة خانيونس، عدد 2 أبراج إنقاذ في بيت لاهيا، عدد 4 أبراج في منطقة جباليا.



كما تم زيارة ميناء خانيونس للإطلاع علي الأخطار الموجودة لتفادي حوادث الغرق في المنطقة وحث المنقذين الإنتباه علي الساحل والالتزام بتعليمات دائرة الانقاذ البحري.