محاكم رفح والشرطة القضائية يتفقدون النزلاء في نظارة رفح

رفح- الرأي

أجرى رئيس محكمة بداية رفح المستشار عبد الحميد الأغا ورئيس محكمة صلح رفح الأستاذ محمود الزطمة ووفد من الشرطة القضائية جولة تفقدية لنظارة رفح، وكان في استقبالهم العميد رياض القاضي ونائبه العقيد علاء أبو شمالة وعدد من ضباط الشرطة وذلك بهدف التعرف على أوضاع الموقوفين والنزلاء والتأكد من مراعاة الأصول القانونية في توقيفهم لدى النظارة.

من جهته، رحب العميد رياض القاضي بالزيارة، مؤكدًا على أن أساس العلاقة مع الدوائر القضائية في المحافظة هي علاقة تكاملية وأن الهدف من هذه اللقاءات هو الاستنارة بالآراء لمصلحة الوطن والمواطن والتنسيق ما بين الشرطة والمحاكم، مؤكدًا على أن الشرطة تعمل على راحة الموقوفين والحفاظ على كرامتهم وإنسانيتهم وتقديم كل ما يلزم من فحص طبي قبل إدخالهم النظارات ومتابعة أوضاعهم بين الحين والأخر.

وتفقد المستشار الأغا والمستشار الزطمة والوفد المرافق له أقسام المركز والنظارة للتعرف على أوضاع النزلاء ومدى توفر الرعاية الصحية لهم، والتأكد من مراعاة الأصول القانونية في التوقيف وعند تنفيذ العقوبة، وعدم وجود نزيل بصفة غير قانونية وتم الاستماع لعدد من النزلاء والموقوفين حول ما تم من إجراءات بحقهم، واطلع الوفد على سجلات المركز الخاصة بالموقوفين والنزلاء، وتم الاتفاق على عقد جلسة محاكمات سريعة.

وتباحث المجتمعون في سبل التعاون بين محكمتي البداية والصلح مع الشرطة وآليات حل الإشكاليات التي تواجه الشرطة.

يذكر أن الزيارة تأتي في إطار اختصاص المحاكم في تفقد أحوال النزلاء والموقوفين طبقا للقانون وبناء على تعليمات المجلس الأعلى للقضاء بخصوص إجراء جولات تفقدية لمراكز الإصلاح والتأهيل في المحافظات للاطمئنان على أوضاع النزلاء بما يضمن مراعاة حقوقهم التي كفلها القانون.