المالية تُطلق ميثاقاً لتلقي خدماتها عبر الموقع الالكتروني

غزة-الرأي

أطلقت وزارة المالية وثيقة ميثاق خدمة متلقي خدماتها عبر موقعها الإلكتروني، والتي تهدف إلى تزويد متلقي الخدمة بها، والتعريف بحقوق متلقي الخدمة وواجباتهم.

وأكدت الوزارة أنها تحرص على تقديم خدماتها بجودة متميزة تكفل تحقيق رضا الجمهور وتعزيز ثقتهم بالخدمات التي تقدمها الوزارة

وبينت الوزارة أن الميثاق يحتوي على عدة معايير وقيم والتزامات تجاه متلقي الخدمة، مشيرة إلى أن الميثاق يأتي لضمان تقديم الخدمات وفق معايير الجودة، حيث يعزز الميثاق قيم المصداقية واللطف في المعاملة والشفافية والنزاهة والكفاءة وتوفير خدمات ذات جودة عالية.

يذكر أن ميثاق خدمة متلقي خدمات وزارة المالية هي وثيقة حكومية تم اعتمادها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني.



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