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اللجنة المنظمة لماراثون الحرية تناقش التحضيرات مع الشرطة

22 آب / أغسطس 2022 12:44

اللجنة المنظمة لماراثون الحرية تناقش التحضيرات مع الشرطة
اللجنة المنظمة لماراثون الحرية تناقش التحضيرات مع الشرطة

غزة- الرأي

عقدت اللجنة المنظمة لماراثون الحرية،  اجتماعاً مع عمليات شرطة المرور بمحافظة غزة، بحضور الرائد إبراهيم اللي، لبحث ترتيبات تنظيم الماراثون الذي سيجري يوم (31) من الشهر الجاري.

وأكد الرائد إبراهيم اللي، أن الإدارة العامة لشرطة المرور وضعت كافة التجهيزات لضمان نجاح الماراثون وحماية خط السير من البداية حتى النهاية، مع الحفاظ على سلامة اللاعبين وإغلاق المفترقات في خط سير السباق ومرافقة المتسابقين لتأمين وصولهم إلى خط النهاية.

وأبدى الرائد اللي استعداد شرطة المرور للتعاون في كل الفعاليات الرياضية ومساندة النشاط الرياضي ودعمه في كل المناسبات.

بدوره شكر غسان محيسن مدير العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وماجد أبو مراحيل المدير الفني في اتحاد ألعاب القوى جهود الشرطة وما تقدمه من دعم للرياضة، ووضع خطة متكاملة لضمان نجاح ماراثون الحرية.
 
يذكر أن ماراثون الحرية سيقام في ذكرى استقلال ماليزيا برعاية المركز الثقافي الماليزي، بإشراف وتنظيم المجلس الأعلى للشباب والرياضة واتحاد ألعاب القوى.

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