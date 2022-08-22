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لجنة المخطط الإقليمي بالحكم المحلي تستعرض مخرجات التنمية الزراعية

22 آب / أغسطس 2022 12:57

لجنة المخطط الإقليمي بالحكم المحلي تستعرض مخرجات التنمية الزراعية
لجنة المخطط الإقليمي بالحكم المحلي تستعرض مخرجات التنمية الزراعية

غزة- الرأي


عقدت اللجنة الاستشارية للمخطط الإقليمي التنموي (2023-2038)  في وزارة الحكم المحلي، جلسة نقاش بؤرية لمناقشة مخرجات المرحلة الأولى لقطاع التنمية الزراعية.

حيث حضر الجلسة الوكيل المساعد م. سعيد عمار – رئيس لجنة المخطط الإقليمي، وعن لجنة الخبراء م. نزار الوحيدي  وم. وائل ثابت وعن اللجنة التنسيقية للمخطط الإقليمي م. أمل محيسن و م. محمد البحيصي وعن قطاع التنمية الزراعية د. محمد الشاعر – رئيس اللجنة  وم. رنا أبو جبل – منسق اللجنة. 

بدورها افتتحت م. رنا الجلسة باستعراض تفاصيل الدراسة حيث أوضحت أهمية القطاع الزراعي بجميع مجالاته النباتية والحيوانية والسمكية ومن ثم أوضحت واقع الأراضي الزراعية في قطاع غزة مشتملاً بيانات مساحتها وتوزيعها والنشاط السكني فيها والمخاطر المحيطة بها.

واختتمت الدراسة ببيان مدى الحاجة للأراضي الزراعية من خلال تحديد نصيب الفرد منها ، وقد ناقشت اللجنة مخرجات التقرير والمعلومات الواردة فيه واشادت بمدى الجهود المبذولة.
 
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم المخطط الإقليمي التنموي (2023-2038) إلى 13 قطاعا تشمل قطاع التعليم، الصحة، الأوقاف، البيئة والموارد الطبيعية، السياحة والآثار، التنمية السكانية والإسكانية، النقل والمواصلات، الطاقة، التنمية البحرية، التنمية الاقتصادية، التنمية الزراعية، البنية التحتية، والتنمية العمرانية.

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