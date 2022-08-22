الزراعة: وفرة كبيرة بموسم الزيتون هذا العام

غزة - الرأي - محمود أبو راضي

قالت وزارة الزراعة في غزة، إن موسم الزيتون لهذا العام سيكون وفيرا والأفضل خلال السنوات الأخيرة بسبب غزارة الإنتاج واتساع المساحات المزروعة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أدهم البسيوني في تصريح لوكالة "الرأي" أن المساحات المزروعة بالزيتون هذا العام تقدر بنحو 43 ألف دونم بينها 34 ألف دونم مساحات مثمرة وهي متوسط الإنتاج لهذا العام بمعدل إنتاج طن للدونم الواحد.

وأوضح البسيوني، أن طواقم الوزارة الفنية تبدل جهود مكثفة لمتابعة المعاصر وفحص مدى جهوزيتها لاستيعاب الكميات الوفيرة من الزيتون على مدار الموسم.

وأشار إلى أن الطواقم تقدم الإرشادات لمزارعي الزيتون للحفاظ على جودة الإنتاج وصولا للإعلان عن موعد بدء قطف الزيتون وتشغيل المعاصر، مؤكدا على ضرورة التزام المزارعين بتعليمات الوزارة بعدم القطف المبكر لمحصول الزيتون.