التعليم تعلن عن موعد ومكان الامتحان التحريري لمدير مدرسة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام ، عن موعد ومكان الامتحان التحريري لوظيفة مدير مدرسة للعام الدراسي 2022-2023.



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