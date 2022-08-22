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التعليم تعلن عن موعد ومكان الامتحان التحريري لمدير مدرسة

22 آب / أغسطس 2022 01:22

التعليم وديوان الموظفين يعلنان عن موعد الامتحان التحريري لمدير مدرسة
التعليم وديوان الموظفين يعلنان عن موعد الامتحان التحريري لمدير مدرسة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام ، عن موعد ومكان الامتحان التحريري لوظيفة مدير مدرسة للعام الدراسي 2022-2023.


المزيد من التفاصيل عبر بوابة الاستقطاب الإلكتروني للوظائف التعليمية عبر الرابط التالي:


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