التعليم تعلن عن موعد ومكان الامتحان التحريري لمدير مدرسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام ، عن موعد ومكان الامتحان التحريري لوظيفة مدير مدرسة للعام الدراسي 2022-2023.
المزيد من التفاصيل عبر بوابة الاستقطاب الإلكتروني للوظائف التعليمية عبر الرابط التالي:
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22 آب / أغسطس 2022 01:22
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام ، عن موعد ومكان الامتحان التحريري لوظيفة مدير مدرسة للعام الدراسي 2022-2023.
المزيد من التفاصيل عبر بوابة الاستقطاب الإلكتروني للوظائف التعليمية عبر الرابط التالي: