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"مصلح" يتفقد لجان اختبارات الطلاب الجدد بكلية الرباط

22 آب / أغسطس 2022 01:31

"مصلح" يتفقد لجان اختبارات الطلاب الجدد بكلية الرباط

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، الإثنين، لجان اختبارات الطلاب الجدد في كلية الرباط الجامعية، المرشحين للالتحاق ببرنامج بكالوريوس "القانون والعلوم الشرطية"، للعام الدراسي 2022/2023 بمقر الكلية بمدينة غزة.

ورافق وكيل الوزارة خلال جولته التفقدية العميد ياسر منصور عميد كلية الرباط، وعدد من مدراء التدريب في الكلية.

وشملت جولة وكيل وزير الداخلية الاطلاع على الإجراءات المتبعة من كلية الرباط خلال اختبارات اللجان المختلفة مع الطلاب الجدد المرشحين للالتحاق بمقاعد الدراسة في الكلية.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود التي تبذلها كلية الرباط، في إطار تحقيق الشفافية، والاختيار الأنسب للطلبة الجدد، وفق المعايير، والضوابط، والشروط التي يتطلبها الالتحاق ببرامج الكلية.

يشار إلى أنه سيتم اختيار 80 طالباً من المتقدمين للاختبارات لهذا العام، منهم 35 طالباً لبرنامج البكالوريوس في القانون والعلوم الشرطية، و15 طالباً لبرنامج الدبلوم الحماية المدنية، و15 طالبًا لدبلوم العلوم الأمنية، وكذلك 15 طالبًا لدبلوم علوم شرطية.

يذكر أن كلية الرباط الجامعية، شرعت الأسبوع الماضي، بالمرحلة الأولى من اختبارات اللياقة البدنية للطلبة الجدد الذين سجلوا في الكلية للعام 2022-2033م للالتحاق ببرنامج البكالوريوس في القانون والعلوم الشرطية، وبرنامج الدبلوم في التخصصات: "الحماية المدنية والعلوم الأمنية، وعلوم شرطية".

وبعدما يجتاز الطلاب اختبار  اللياقة البدنية يتم تحويلهم إلى الفحص الطبي لدى الخدمات الطبية العسكرية، لينتقل بعدها لاختبارات الثقافة، واللجنة العليا للمقابلات.

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