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لتطوير قدرات الطلبة في المجالات العلمية والتقنية..

التعليم تطلق فعاليات مشروع المدرسة الصيفية "STEM"

22 آب / أغسطس 2022 01:37

التعليم تطلق فعاليات مشروع المدرسة الصيفية "STEM"
التعليم تطلق فعاليات مشروع المدرسة الصيفية

غزة- الرأي

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي فعاليات مشروع المدرسة الصيفية "تطبيق منحنى STEM"، بتمويل من منظمة اليونيسف.


ويُعقد المشروع على مدار (12) يوم تدريبي، ويستهدف طلبة الصفوف من السابع حتى الحادي عشر في (50) مدرسة حكومية بواقع (4000) طالب/ة من محافظات قطاع غزة.


ويهدف مشروع تطبيق منحى STEM إلى التكامل بين العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، وتطوير قدرات الطلبة في المجالات العلمية والتقنية.


ويتناول مشروع المدرسة الصيفية STEM ثلاث زوايا وهي زاوية مشغل STEM حيث يُركز فيها على العمل اليدوي من خلال تطبيق مجموعة من التحديات العملية التي تساعد الطلبة على تعلم التفكير، وزاوية الروبوت وهي تختص في تنمية قدرات مهارات الطلبة في مجال البرمجة، وزاوية المشاريع حيث تستند إلى الزاويتين السابقتين.
 ومن مخرجات المشروع سيكون معرض في كل مدرسة صيفية يعرض إنتاجات الطلبة من المشاريع والابتكارات.


و في إطار التحضير لمشروع تطبيق منحى STEM تم تنفيذ دورة تدريبية استهدفت (2000) معلم ومعلمة من معلمي العلوم والتكنولوجيا لمدة (5) أيام بواقع (25) ساعة تدريبية.

 

301001366_3015344888757014_6733128943380529571_n التعليم تطلق فعاليات مشروع المدرسة الصيفية 300967932_3015344848757018_3762313228877283867_n 300844820_3015344832090353_3141104672620216171_n 301102589_3015344782090358_1145402398182224738_n
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