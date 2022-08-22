مدرسة عوني الحرتاني تكرّم طالباتها المتفوقات في الثانوية العامة

غزة- الرأي



كرّمت مدرسة عوني الحرتاني الثانوية للبنات، وتحت رعاية مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، طالباتها المتفوقات في الثانوية العامة.



جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته المدرسة في قاعة فلسطين، بحضور مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله، ومديرة المدرسة أ. سهام حميد، وعدد من رؤساء الأقسام والعاملين في المديرية، ومدراء ومديرات المدارس، وممثلو الفصائل الوطنية والإسلامية، والبلديات، ومجلس أولياء الأمور، وذوي الطالبات المحتفى بهنّ، وشخصيات من المجتمع المحلي.

وفي كلمة لها، باركت أ. حميد لطالباتها المتفوقات هذا الإنجاز، الذي ما كان ليتحقق لولا جدهن واجتهادهن، واهتمام معلماتهن وإدارة المدرسة، ومتابعة أولياء أمورهن.

كما أشادت أ. حميد بدور مديرية التعليم في شمال غزة لمتابعتها الحثيثة لكافة التفاصيل المتعلقة بسير العملية التعليمية في المدرسة وسائر مدارس المديرية، وحرصها على توفير كل ما يلزم لضمان النهوض بالواقع التعليمي والتربوي.

يشار إلى أن مدرسة عوني الحرتاني الثانوية للبنات حققت نتائج متميزة في امتحانات الثانية العامة 2022 فوج (متفوقون لأجل فلسطين) على مستوى مدارس المديرية، وذلك بحصول طالبتيها: سهر محمد النيرب على المركز الأول في الفرع العلمي بمعدل 99.3%، وديما نضال زهد على المركز الأول في فرع الاقتصاد المنزلي بمعدل 96.9%.

بدوره، توجّه أ. حرز الله بأسمى آيات التهاني والتبريكات للطالبات المتفوقات ومعلماتهن وإدارة المدرسة، وذويهن؛ لما حققنه من إنجاز كبير يشار له بالبنان، متمنياً لهنّ المزيد من التفوق والنجاح.



كما ثمّن أ. حرز الله عالياً جهود الهيئة التدريسية والإدارة المدرسية على مدار العام الدراسي المنصرم الذي يعدّ عاماً دراسياً استثنائيا بكل المقاييس، ما ساهم في تحقيق هذا النجاح والتفوق.



وأكد أ. حرز الله أن المديرية ومن خلال متابعتها اللحظية لمجريات العملية التعليمية في المدارس كافة، استطاعت أن تتجاوز الفاقد التعليمي الناجم عن جائحة "كورونا"، وكذلك عملت على مدار العام الدراسي على تعزيز جملة من القيم والسلوكيات السامية في نفوس الطلبة للوصول إلى طالب قادر على خدمة نفسه والمجتمع من حوله.



أما أ. حسن حمودة في كلمته باسم أولياء الأمور، فأشاد بجهود الطالبات المتفوقات التي أثمرت هذا الإنجاز، متمنياً لهنّ المزيد من النجاح والتميز.



وأكد أ. حمودة على أن التفوق في الثانوية العامة يجب أن يُراكم عليه في سائر المحطات الحياتية المقبلة، وأولاها المحطة الجامعية، مشدداً على أن التسلح بسلاح العلم يجب أن يحظى بالأولوية لدى شعبنا الذي يناضل من أجل الحرية والاستقلال.



وتوجّه أ. حمودة بخالص الشكر والتقدير لإدارة المدرسة ومعلماتها لحرصهن الكبير على خدمة الطالبات والنهوض بقدراتهن ومستوياتهن التحصيلية.

أما الطالبة سهر النيرب، فأكدت في كلمة لها باسم المتفوقات على أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا توفيق الله ورعايته أولاً، ثم جهود المعلمات واهتمام إدارة المدرسة، ومتابعة أولياء الأمور، واجتهاد الطالبات.



وأهدت النيرب هذا التفوق لشعبنا كافة، خاصة بالذكر الشهداء، والجرحى، والأسرى.

وفي ختام الحفل البهيج الذي تخلله عديد الفقرات الفنية المميزة، تم تكريم الطالبات في أجواء من البهجة والسرور.