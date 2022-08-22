ديوان المظالم يناقش تطوير منظومة الشكاوى الحكومية مع وزارة الإسكان

غزة- الرأي

زار مدير دائرة التنسيق والمتابعة في ديوان المظالم التابعة لمجلس الوزراء ضياء عويص، ومدير دائرة الدراسات والتحليل أ. رندة الصيرفي، وحدة العلاقات العامة في وزارة الأشغال العامة والإسكان ومديرها أ. محمد شقليه ورئيس قسم الشكاوى واستقبال الجمهور م. عماد الربعي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الخطة التطويرية المعتمدة من قبل ديوان المظالم مجلس الوزراء لتشبيك العلاقات وتنسيق الجهود مع دوائر ووحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة والهادفة لمناقشة التقارير الدورية للإنجازات وتطوير الأداء والتعرف على أبرز المعيقات الفنية والإدارية.

حيث تم خلال الزيارة مناقشة التقرير الربعي الأول لإنجازات وزارة الأشغال العامة والإسكان وتم التطرق لبعض الملاحظات الهامة حول ما جاء فيه.

كما تم الاطلاع على أهم المعيقات الفنية الإدارية التي تواجه وحدة العلاقات العامة والشكاوى في وزارة الأشغال ومناقشة سبل التغلب عليها بالتعاون مع ديوان المظالم والجهات ذات العلاقة

وعلى هامش الزيارة تم مناقشة عدد من قضايا المواطنين والاطلاع على جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان الكبيرة في مجالات تقييم الأضرار وإعادة الإعمار والترميم والإسكان واستقبال جمهور المراجعين.