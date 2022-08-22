بلدية الزوايدة تتفقد محطة التحلية التابعة للبلدية

الوسطى- الرأي

قام قسم المياه والصرف الصحي في بلدية الزوايدة بالتعاون مع الطب الوقائي في وزارة الصحة بزيارة إلى محطة التحلية في الزوايدة وذلك لمتابعة آلية عمل المحطة وفحص مدى قدرتها على ضخ المياه للسكان عبر شبكات التوزيع التابعة للبلدية .

وأوضح م. يوسف حماد مسؤول القسم أن بلدية الزوايدة بالتعاون مع الطب الوقائي تقوم بشكل مستمر بأخذ عينات من المياه التي يتم توزيعها على المواطنين سواء من محطات التحلية أو من الآبار الخاصة بالبلدية للتأكد من عدم تجاوزها لنسبة الأملاح والكلور والنترات المسموح بها وفق المواصفات القياسية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم