بلدية خان يونس تشرع بتنظيف خطوط ومصارف مياه الأمطار

خان وينس- الرأي



شرعت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة، بتنظيف مصارف مياه الأمطار الموزعة في شوارع المدينة وذلك ضمن الاستعدادات المتواصلة لاستقبال فصل الشتاء، لضمان سهولة الحركة المرورية في الطرقات العامة والحد من ارتفاع المياه في المناطق المخفضة.



وأوضح رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، أن أعمال تنظيف خطوط ومصارف مياه الأمطار تتم عبر منحة برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة/النافذة السادسة (MDP111-W6) حيث يجري العمل على تنظيف خطوط تصريف مياه الأمطار وسيتم لاحقًا تنظيف المصارف "المصائد" والبالغ عددها (1,820) مصفاة تقريبًا، ضمن خطة العمل التي تم تجهيزها مسبقًا للوصول إلى جميع شبكات مياه الأمطار في كافة الأحياء، مبيناً أهمية الجهد المبذول والذي من شأنه مساعدة البلدية في المحافظة على سلامة المواطنين والصحة العامة وذلك مع قُرب قدوم فصل الشتاء.



وبين د. البطة أن فرق البلدية المختلفة في دائرة الصرف الصحي قامت مطلع الشهر الجاري بتنظيف الأحواض والمضخات ومحطات الصرف الصحي وبرك تجميع مياه الأمطار من العوالق والشوائب وتنفيذ أعمال ترميم وتعديل مناسيب لبعض المصائد لزيادة قدرتها الاستيعابية خلال فصل الشتاء، معربًا عن أمله أن يكون الموسم القادم للشتاء موسم خير على أبناء شعبنا.



وأوضح د. البطة أن البلدية تسعى لتعزيز خدماتها المقدمة للمجتمع المحلي في كافة المجالات والوقوف بجانب المواطنين وتلبية احتياجاتهم بالرغم من الظروف الصعبة التي تعصف بالبلدية نتيجة شُح الإمكانات والموارد واستمرار العدوان المتواصل على أبناء شعبنا.



ومن جانبه أوضح مسؤول ملف صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية بالبلدية أ. عبد الكريم الفرا أن البلدية تسعى بشكل دؤوب إلى تنفيذ المشاريع الطارئة والمُلحة عبر تواصلها مع المؤسسات المانحة والصديقة من أجل التخفيف من معاناة السكان، شاكرًا إدارة صندوق الهيئات المحلية على دعمه المستمر لمشاريع بلدية خان يونس وتنفيذ برامج التشغيل المؤقت لخدمة البلديات بشكل مباشر ولمساعدتها على استكمال خططها وبرامجها الرامية إلى الرقي بواقع الخدمات المقدمة للسكان.