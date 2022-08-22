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الشؤون المهنية بوزارة العدل تناقش بعض المقترحات مع صالونات التجميل

22 آب / أغسطس 2022 02:15

الشؤون المهنية بوزارة العدل تناقش بعض المقترحات مع صالونات التجميل
الشؤون المهنية بوزارة العدل تناقش بعض المقترحات مع صالونات التجميل

غزة- الرأي

استقبلت دائرة النقابات والجمعيات التابعة للإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة بوزارة العدل، وفداً ممثلاً لأصحاب صالونات تصفيف الشعر وفن التجميل بغزة.


وتم وفق أ. ناجي اللوح المساعد القانوني بالدائرة مناقشة بعض الإشكاليات الفنية وطرح مقترح توافقي من قبل الوزارة يجمع بين النقابتين الممثلتين للعاملين في صالونات الحلاقة ولأصحاب هذه الصالونات.


وقال اللوح أن الوزارة بانتظار رد النقابتين على المقترح، مشيراً إلى أن هدف الوزارة هو حماية كافة العاملين بهذه المهنة وتنظيم عملهم كما باقي النقابات العاملة والتي تمارس مهامها وفق الأصول.


جدير بالذكر أن قرابة 44 نقابة بمهن مختلفة مسجلة لدى وزارة العدل وذلك وفق قانون النقابات رقم 2 لسنة 2013م.


وتقوم الوزارة بالإشراف على هذه النقابات ومتابعة تقاريرها الإدارية والمالية واجتماعاتها العمومية والإشراف على انتخاباتها والتأكد من اكتمال النصاب القانوني لأعضائها.

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