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المواصلات تنظم ورشة عمل حول آلية عمل نظم المعلومات الجغرافية

22 آب / أغسطس 2022 02:28

المواصلات تنظم ورشة عمل حول آلية عمل نظم المعلومات الجغرافية
المواصلات تنظم ورشة عمل حول آلية عمل نظم المعلومات الجغرافية

غزة- الرأي

عقدت وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي بالتعاوت مع الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بوزارة النقل والمواصلات، لقاًء تدريباً لعدد من مهندسي الوزارة والموظفين حول كيفية الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية بوزارة النقل  والمواصلات وآليات عملها.

حيث قام م . عمر المناعمة  مدير دائرة نظم المعلومات الجغرافية وتحليل البيانات بعرض عدد من المشاريع التي تعمل عليها الدائرة وما أنجزته خلال السنوات الماضية ، كما تم عرض بعض المقترحات لاستفادة الدوائر ذات العلاقة بمنجزات الدائرة .


من جهته رحب أ. بهاء الأغا نائب مدير عام وحدة التخطيط بالحضور مؤكدا على الدور الكبير الذي تلعبه نظم المعلومات الجغرافية وتحليل البيانات في تسهيل مهام المهندسين وتطوير عملهم.


 من جهة أخرى، أكد أ . طلال القرشلي نائب مدير عام الادارة العامة للهندسة والسلامة المرورية  بأنه تم إسقاط أماكن معارض السيارات والورش الفنية ومحطات الوقود على تلك البرامج وتم التعاون مع الإدارة العامة لشرطة المرور لتغذية الحوادث المرورية على تلك البرامج للاستفادة منها في عمل تقارير تخص الحوادث المرورية .


وتم فتح باب النقاش حول المشاريع التي تم العمل عليها وكيف يمكن للدوائر في الوزارة الاستفادة منها في عملها ، وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاءات مستقبلية لمناقشة العديد من المشاريع بشكل تفصيلي خاصة فيما يتعلق بالحوادث المرورية وعرض المعلومات على السيرفر الحكومي .

a732e1f0-7877-4d1e-a8ba-13bcbd8c02d0 المواصلات تنظم ورشة عمل حول آلية عمل نظم المعلومات الجغرافية
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