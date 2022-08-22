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لصالح بلديتي القرارة وعبسان الكبيرة

الحكم المحلي تشرف على استلام آليات ثقيلة لبعض البلديات

22 آب / أغسطس 2022 02:32

الحكم المحلي تشرف على استلام آليات ثقيلة
الحكم المحلي تشرف على استلام آليات ثقيلة

غزة- الرأي

أشرفت وزارة الحكم المحلي  على  استلام آليات ثقيلة عدد (2) من نوع فولفو شاحنة 12 عجل والتي تم توريدها لصالح بلديتي القرارة وعبسان الكبيرة من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية.

حيث قامت اللجنة الفنية المشكلة بفحص وتفقد الآليات وتسجيل الملاحظات الفنية.

وحضر الاستلام كلاً من م. زين الأصبح وم. حسين نصار من طرف شركة الأصبح من الضفة الغربية (وكالة شركة فولفو)، وقد شارك في اللجنة م. محمد صيام مدير دائرة المجالس بوزارة الحكم المحلي، ورئيس بلدية عبسان الكبيرة د. أنور أبو ظريفة، وممثلين عن بلديتي القرارة وعبسان الكبيرة.

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