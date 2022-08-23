وكالة الرأي الفلسطينية فحص جديد يرصد 50 نوعاً من السرطان قبل ظهورها وكالة الرأي الفلسطينية "واتساب" يطرح حلاً لمشكلة الرسائل المحذوفة وكالة الرأي الفلسطينية تطوdر تقنيات جديدة للدفع الإلكتروني وكالة الرأي الفلسطينية "المكتب الإعلامي" ينظم لقاءً بين المالية والشركات الإعلامية وكالة الرأي الفلسطينية مركز القدس: الاحتلال هدم مباني ومُنشآت زراعية دون إشعار مسبق وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصادق على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في القدس وكالة الرأي الفلسطينية اجتماع قيادي كبير بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي وكالة الرأي الفلسطينية بن غفير يهدد عائلة الأسير نذور الدين جربوع في جنين وكالة الرأي الفلسطينية العدل تستقبل وفداً عن أصحاب صالونات تصفيف الشعر وفن التجميل وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يستقبل وفداً من وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

تطوdر تقنيات جديدة للدفع الإلكتروني

23 آب / أغسطس 2022 08:13

تطوdر تقنيات جديدة للدفع الإلكتروني
تطوdر تقنيات جديدة للدفع الإلكتروني

أعلنت مجموعة شركات "Mikron" الروسية عن بدئها بتطوير تقنيات جديدة لاستخدامها في عمليات الدفع الإلكتروني.

وحول الموضوع قال رئيس هيئة الاستثمار والصناعة في العاصمة الروسية موسكو، فالديسلاف أوفتشينسكي: "أطلقت مجموعة شركات Mikron المتواجدة في Technopolis بموسكو عملية الإنتاج الضخم لشرائح NFC التي يمكن استعمالها مع أنظمة الدفع الإلكتروني السريع، هذه الشرائح هي الرقاقات الروسية من هذا النوع التي تلبي جميع المعايير الدولية".

وتابع "بالإضافة إلى تلبيتها للمعايير العالمية فإن الشرائح الروسية الجديدة متوافقة مع معايير الأمان الحديثة، ومقاومة للتلف الميكانيكي، ولا تتصلب قوارئ ومعدات إلكترونية خاصة للتعامل معها".


وأشار أوفتشينسكي إلى أن شريحة NFC الروسية الجديدة تعتمد على تقنيات مطورة محليا، وتسمح بنقل البيانات بين الهواتف وأجهزة الدفع الإلكتروني دون تلامس على مسافة تصل إلى 100 ملم، كما تدعم تكنولوجيا الدفع الفوري للمشتريات.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة Technopolis الصناعية والاقتصادية في موسكو كانت قد أعلنت نهاية يوليو الفائت أيضا عن إنتاج 10 أنواع من الشرائح الإلكترونية المتطورة التي يمكن استعمالها في صناعة السيارات، وتدخل في أنظمة المحركات وأنظمة الإضاءة وأنظمة المساعدات الآلية في مركبات النقل.

المصدر: فيستي

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تُنظم حفل تأبين لرجل الأعمال الراحل "زهير العلمي"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟