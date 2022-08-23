غزة- الرأي

أعلنت وزارة الزراعة بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، عن متوسط أسعار المنتجات الزراعية (اللحوم والخضروات) في السوق المحلية، مشيرة إلى أنها يجب ألا تزيد عن الأسعار المدونة أدناه للمستهلك.