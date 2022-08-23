أعلنت وزارة الزراعة بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، عن متوسط أسعار المنتجات الزراعية (اللحوم والخضروات) في السوق المحلية، مشيرة إلى أنها يجب ألا تزيد عن الأسعار المدونة أدناه للمستهلك.
جمعية الوفاء تُنظم حفل تأبين لرجل الأعمال الراحل "زهير العلمي"
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23 آب / أغسطس 2022 08:38
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