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أسعار المنتجات الزراعية (اللحوم والخضروات) في السوق المحلية

23 آب / أغسطس 2022 08:38

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الزراعة بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، عن متوسط أسعار المنتجات الزراعية (اللحوم والخضروات) في السوق المحلية، مشيرة إلى أنها يجب ألا تزيد عن الأسعار المدونة أدناه للمستهلك.

الثلاثاء خضرة جديد
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