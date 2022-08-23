الأشغال وديوان المظالم يناقشان تطوير منظومة الشكاوي الحكومية

غزة-الراي

التقت وحدة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الأشغال العامة والإسكان مدير دائرة التنسيق والمتابعة في ديوان المظالم بمجلس الوزراء الفلسطيني أ. ضياء عويص ومدير دائرة الدراسات والتحليل أ. رندة الصيرفي، وذلك في إطار الخطة التطويرية المعتمدة من قبل ديوان المظالم مجلس الوزراء لتشبيك العلاقات وتنسيق الجهود مع دوائر ووحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات الحكومية.



وناقش الطرفان، التقارير الدورية للإنجازات الخاصة بوزارة الأشغال، وتطوير الأداء والتعرف على أبرز المعيقات الفنية والإدارية.



واستعرض الطرفان، أهم المعيقات الإدارية التي تواجه وحدة العلاقات العامة والشكاوى في وزارة الأشغال، ومناقشة سُبل التغلب عليها بالتعاون مع ديوان المظالم والجهات ذات العلاقة.



كما ناقش ديوان المظالم عددًا من قضايا المواطنين، واطلع على جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان الكبيرة في مجالات تقييم الأضرار وإعادة الإعمار والترميم والإسكان واستقبال جمهور المراجعين.

