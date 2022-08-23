مديرية عمل خان يونس تواصل جولاتها التفتيشية الأسبوعية

غزة-الرأي

واصل قسم التفتيش وحماية العمل بمديرية عمل محافظة خانيونس،زياراته التفتيشية والميدانية على العديد من المنشآت في المحافظة.



ونوه رئيس قسم التفتيش وحماية العمل أ. محم صباح إلى أن الزيارات هدفت لإبداء الرأي الفني بالمنشآت، من أجل استيفاء شروط الصحة والسلامة المهنية، ولاستكمال إعطاء الرأي الفني للموافقة على التراخيص اللازمة بناءً على مخاطبات قسم الحرف ببلدية خانيونس.



وتجول قسم التفتيش خلال زيارته على عدد من المنشآت العاملة من أجل التأكد من استيفاء المنشآت لشروط السلامة والصحة المهنية، وتوجيه أصحاب العمل نحو الإصحاحات المناسبة، لخلق بيئة عمل لائقة للمنشآت والعاملين بها.