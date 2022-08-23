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مديرية عمل الوسطى تنجز مخالصتين عمالية بقيمة (5920) شيكل

23 آب / أغسطس 2022 11:02

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غزة – الرأي

أنجز قسم علاقات العمل في مديرية عمل المحافظة الوسطى يوم الإثنين15/08/2022، مخالصتين عمالية بقيمة 5920 شيكل.

وأشار قسم علاقات العمل إلى ان المخالصة الأولى تم لعامل أنهى عمله مع شركة جيمستون بقيمة 1920 شيكل، في حين كانت المخالصة الثانية لعامل أنهى عمله مع شركة سقا وخضري بقيمة 4000 شيكل.

ويعمل قسم علاقات العمل على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية بين طرفي الإنتاج، وتحصيل الحقوق العمالية وإبرام مخالصات عمالية، وفقاً لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000.
 

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