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ضمن برنامَج شركاء من أجل العدالة

النيابة العامة ونقابة المحامين تختتمان دورة تدريبه لأعضاء النيابة العامة

23 آب / أغسطس 2022 11:26

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غزة-الرأي
اختتم المكتب الفني في النيابة العامة بالشراكة مع نقابة المحامين الفلسطينيين، دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة بعنوان (عدالة الأحداث)، وممثل عن النيابة العامة وكيل النيابة أ. احمد الطرشاوي، ومسؤول وحدة التدريب والتطوير بالمكتب الفني أ. هشام الجدبة.


وأكد أ. الطرشاوي على عمق العلاقة مع نقابة المحامين الفلسطينيين، وتقدم بالشكر للنقابة على اهتمامها بهذه الدورات التدريبية، التي تهدف إلى تنمية مهارات أعضاء النيابة العامة، وهي جزء من برنامج شركاء من أجل العدالة الذي انطلق بداية العام 2022، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية.


من ناحيته، أوضح أ. الجدبة أن هذه الدورة (عدالة الأحداث) تستهدف 30 عضواً من أعضاء النيابة العامة، ويتم تنفيذها على مرحلتين، حيث تم اختتام المرحلة الأولى، في حين سيتم استكمال المرحلة الثانية في منتصف شهر سبتمبر القادم، وهي جزء من الخطة التدريبية السنوية لأعضاء النيابة، بالتعاون مع المدربة والخبيرة الدولية المستشارة القاضية/ د. فداء الحمود، من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
 

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