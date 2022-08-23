وكالة الرأي الفلسطينية تشييع جثمان الشهيد محمد عرايشي في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية لجنة طوارئ الحركة الأسيرة: لن نسمح للسجان بفرض إرادته علينا وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة ونقابة المحامين تختتمان دورة تدريبه لأعضاء النيابة العامة وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل الوسطى تنجز مخالصتين عمالية بقيمة (5920) شيكل وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل خان يونس تواصل جولاتها التفتيشية الأسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية "الجرائم الإلكترونية" تُنجز قضيتي نصب واحتيال لمُشتكين من خارج غزة وكالة الرأي الفلسطينية دول أوروبية غير مقتنعة بمزاعم الاحتلال بشأن اغلاق منظمات أهلية وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال وديوان المظالم يناقشان تطوير منظومة الشكاوي الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية تفتيش الشمال ينفذ زيارات إبداء رأي فني للمنشآت الصناعية
أخبار » الأخبار الحكومية

مديرية عمل الوسطى تبحث التعاون المشترك مع بلدية الزهراء

23 آب / أغسطس 2022 11:41

111
111

غزة-الرأي
قامت مديرية عمل محافظة الوسطى، بزيارة بلدية الزهراء وسط قطاع غزة.


وضم وفد المديرية م. مجدي أبو غالي مدير المديرية، برفقة طواقم التفتيش والتشغيل، حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية أ. مروان حمد.


بدوره، رحب حمد بوفد المديرية، مثمنا جهودها في خدمة العمال والخريجين، ومعربا عن سعادته بالزيارة.


وفي ذات السياق، أكد أبو غالي على أن الزيارة تأتي ضمن حملة التواصل والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي التي تقوم بها المديرية، بهدف تدعيم سبل التعاون المشترك، ومناقشة طبيعة التدخلات المحتملة من قبل الجهتين.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تُنظم حفل تأبين لرجل الأعمال الراحل "زهير العلمي"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟