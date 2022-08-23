مديرية عمل الوسطى تبحث التعاون المشترك مع بلدية الزهراء

غزة-الرأي

قامت مديرية عمل محافظة الوسطى، بزيارة بلدية الزهراء وسط قطاع غزة.



وضم وفد المديرية م. مجدي أبو غالي مدير المديرية، برفقة طواقم التفتيش والتشغيل، حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية أ. مروان حمد.



بدوره، رحب حمد بوفد المديرية، مثمنا جهودها في خدمة العمال والخريجين، ومعربا عن سعادته بالزيارة.



وفي ذات السياق، أكد أبو غالي على أن الزيارة تأتي ضمن حملة التواصل والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي التي تقوم بها المديرية، بهدف تدعيم سبل التعاون المشترك، ومناقشة طبيعة التدخلات المحتملة من قبل الجهتين.

