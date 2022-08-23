" العمل" تختتم أسبوع التوعية بقانون العمل للعاملات برياض الأطفال

غزة-الرأي

اختتمت وحدة علاقات العمل في وزارة العمل، أسبوعها التوعوي حول قانون العمل والحقوق العمالية وعلاقات العمل بين طرفي الإنتاج، والذي استهدف ما يزيد على 60 مربية من مربيات رياض الأطفال على امتداد محافظات قطاع غزة.



وعُقد اللقاء الختامي في محافظة رفح، بإشراف أ. عمر أبو شاويش رئيس قسم علاقات العمل في مديرية عمل رفح، وأ. نهاد الحشاش من قسم علاقات العمل في محافظة الوسطى، والأخصائية الاجتماعية أ. سحر نصر.



وقد تضمنت لقاءات الأسبوع التوعوي الذي تم بالتعاون مع جمعية العودة المجتمعية، ونقابة العاملين في رياض الأطفال، عرض العديد من القضايا المتعلقة بالحقوق العمالية، واستعراض بعض التجارب العملية، بالإضافة إلى توزيع عددٍ من مواد التوعية التطبيقية، والقيام ببعض الأنشطة الجماعية المميزة.

