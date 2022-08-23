عمل خانيونس تستقبل مدير دائرة الترخيص بالمحافظة

غزة-الراي

استقبلت مدير مديرية عمل محافظة خانيونس م. محمود كلاب، برفقة رئيس قسم التشغيل أ. سامي عليان، وفدا من دائرة الترخيص بالمحافظة، ضم مدير الدائرة أ. محمد حمو، ورئيس قسم المركبات والمدارس أ. ختام أبو ختله.



بدوره، رحب كلاب بوفد الترخيص، مثمنا زيارتهم، ومستعرضا لواقع العمل والعمال ومشاريع التشغيل المؤقت، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بينهما، بما يصب في خدمة المجتمع المحلي.



وأكد كلاب علي أن باب المديرية مفتوحا لكل المؤسسات والجهات التي تعمل على مساعدة شريحة العمال، وتخلق وتوفر فرص عمل لهم.

