وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تجتمع بلجنة التوجيه القيمي وتستعرض أهم إنجازاتها وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: تنظيم جولات لمصانع خياطة الزي المدرسي وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم والصحة يناقشان قضايا مشتركة وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يستقبل وفداً من المجلس التشريعي الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية عمل خانيونس تستقبل مدير دائرة الترخيص بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية " العمل" تختتم أسبوع التوعية بقانون العمل للعاملات برياض الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية أطفال "آل نجم" رفقاء في اللعب وبفاجعة القتل لأربعتهم وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل الوسطى تبحث التعاون المشترك مع بلدية الزهراء وكالة الرأي الفلسطينية تشييع جثمان الشهيد محمد عرايشي في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

عمل خانيونس تستقبل مدير دائرة الترخيص بالمحافظة

23 آب / أغسطس 2022 12:02

111
111

غزة-الراي
استقبلت مدير مديرية عمل محافظة خانيونس م. محمود كلاب، برفقة رئيس قسم التشغيل أ. سامي عليان، وفدا من دائرة الترخيص بالمحافظة، ضم مدير الدائرة أ. محمد حمو، ورئيس قسم المركبات والمدارس أ. ختام أبو ختله.


بدوره، رحب كلاب بوفد الترخيص، مثمنا زيارتهم، ومستعرضا لواقع العمل والعمال ومشاريع التشغيل المؤقت، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بينهما، بما يصب في خدمة المجتمع المحلي.


وأكد كلاب علي أن باب المديرية مفتوحا لكل المؤسسات والجهات التي تعمل على مساعدة شريحة العمال، وتخلق وتوفر فرص عمل لهم.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تُنظم حفل تأبين لرجل الأعمال الراحل "زهير العلمي"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟