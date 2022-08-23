ديوان المظالم والصحة يناقشان قضايا مشتركة

غزة-الرأي

زار وفد من التنسيق والمتابعة بديوان المظالم رئاسة مجلس الوزراء يمثله أ. علاء بنات رئيس قسم المتابعة في دائرة التنسيق والمتابعة لمناقشة بعض المظالم الصادرة لوزارة الصحة وتتعلق بمظالم تقدم بها مواطنين وتأتي ضمن اختصاص وزارة الصحة كما تم خلال اللقاء بحث آلية التعاون لسرعة الأداء والإنجاز بين الطرفين.



حيث استقبل وفد دائرة التنسيق والمتابعة بديوان المظالم أ.لؤي عصفور مدير وحدة شؤون مجلس الوزراء بوزارة الصحة مشيرا إلى دور استعداد الوحدة الكامل من اجل إنصاف كل متظلم له الحق في تظلمه.



بدوره عرض أ. علاء بنات نبده مختصرة عن نظام ديوان المظالم وكيفية استقبال شكاوى المواطنين وكيفية التعامل معها وفق النظام المعمول به داخل الديوان والعلاقة التكاملية بين ديوان المظالم مجلس الوزراء والوزارات الحكومية من اجل سيادة مبدأ العدل والمساوة موضحا أهمية التعاون المشترك فيما يتعلق بخدمة المواطنين .



وفي ختام اللقاء أكد الجانبين على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات والتي تهدف لزيادة التفاهم والتعاون بين الديوان والمؤسسات الحكومية كافة لتعزيز الدور الرقابي للحكومة

