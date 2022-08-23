الحكم المحلي تجتمع بلجنة التوجيه القيمي وتستعرض أهم إنجازاتها

غزة-الراي

نظمت وزارة الحكم المحلي لقاء اللجنة الرئيسية للتوجيه القيمي مع الهيئات المحلية و بمشاركة الدكتور عبد الله أبو عليان رئيس مشروع التأصيل الفقهي للعمل المؤسسي، اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس، في مركز رشاد الشوا.



وحضر اللقاء م. منى سكيك مدير عام وحدة التخطيط في وزارة الحكم المحلي، م. ياسر حسونة رئيس لجنة التوجيه القيمي، وأعضاء اللجنة الرئيسية والفرعية في الهيئات المحلية.



بدورها ،أكدت سكيك على القيم المؤسسية في مدونة سلوك البلديات، وكيفية موائمة الخطط بين البلديات والإيمان بالفكرة والاستمرارية بالخطة التشغيلية، والتركيز في المنظومة القيمية على تظافر جهود البلديات وهذا نوع من القوة في تقديم خدمة مناطة بقيم عراقة البلديات وتعزيز مفهوم المواطنة.



من جهة أخرى، أوضح حسونة أن هناك بعد شرعي وديني وأخلاقي للعمل قبل أن يكون واجب وظيفي في مراعاة مصالح الناس، وأهمية الأخلاق في التعامل مع المواطن.

وأضاف: " نحن أصحاب رسالة وأصحاب رؤية في لجنة القيم، لتعزيز المعرفة، وتطوير المهارة، وتقويم وتجويد السلوك، لتحقيق كفاءة عالية في تقديم الخدمات".



ومن جهته، أكد أبو عليان على أهمية التأصيل الفقهي وتطبيقه في الوزارة والهيئات المحلية، وأهمية التأصيل الفقهي للجوانب الإدارية والمالية والفنية في الهيئات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أهمية المساهمة في تقنين المواقف الفقهية، والتوعية الفقهية للموظفين في الهيئات المحلية.



وفي السياق تم استعراض إنجازات لجنة التوجيه القيمي مع اللجان الفرعية في الهيئات المختلفة، وتم عرض استبيان لقياس مدى ممارسة الموظفين في وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية للسلوك القيمي تجاه الموظفين والمجتمع، وتم الحديث عن خطة لجنة التوجيه القيمي وأهدافها الرئيسية والفرعية ومجموعة من الأنشطة التي سيتم تطبيقها على أرض الواقع، وتم تقديم الخطة الإعلامية مع استعراض فيديو يوضح انجازات اللجنة ومهامها.



وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش للحضور لإبداء الآراء البناءة والعمل على الأخذ بها بعين الاعتبار.

