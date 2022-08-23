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"المباحث" تضبط ثلاثة أسلحة نارية استخدمت في شجار بالوسطى

23 آب / أغسطس 2022 12:47

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غزة-الراي

ضبطت المباحث العامة في المحافظة الوسطى - قسم مباحث دير البلح- ثلاث قطع سلاح من نوع كلاشنكوف تم استخدامهما في شجار عائلي.

وفي التفاصيل، أوضح الرائد معاوية بشير رئيس قسم مباحث دير البلح أنهم ضبطوا "3" قطع سلاح من نوع كلاشنكوف تم استخدامها في واقعة شجار عائلي حدث خلال إحدى المناسبات في مدينة دير البلح بالمحافظة.

وبيّن الرائد بشير أنه تم ضبط المشتبه بهم باستخدام الأسلحة النارية، بعد عملية البحث والتحري، وتدوين أقوال شهود العيان.

وأشار رئيس قسم مباحث دير البلح إلى أنه تم إحالة قطع السلاح والمشتبه بهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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