الاقتصاد: نتوقع زيادة مصانع الخياطة العاملة بالأشهر القادمة

غزة- بسام العطار- الرأي

قال مدير عام الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد رائد الجزار، إن كافة القرارات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة تصب في صالح دعم المنتج المحلي، في محاولة لخلق مئات فرص عمل داخل المصانع والمنشآت المحلية في قطاع غزة.

وأضاف الجزار لـ"الرأي" أن قطاع الملابس يعد من أبرز القطاعات الصناعية التي تضررت بفعل استيراد البضائع من الخارج، مبيناً أن قطاع غزة كان يمتلك قبل عشرين عاماً أكثر من 900 مصنع ملابس، تشغل مايقارب 35 ألف عامل وصاحب خدمة سواءً بشكل مباشر وغير مباشر، فيما وصل عدد المصانع في الفترة الحالية الى 250 مصنع فقط، تشغل من 2500-3000 عامل فقط.

وتوقع الجزار أنه وخلال الستة شهور القادمة، أن تشهد الصناعات المحلية انتعاشاً ملموساً، حيث ينتج القطاع 24 منتجاً، يضم من 6-7 صناعات محلية، "غذائية أو تحويلية".

وذكر أن القرارات التي اتخذت خلال الفترة الأخيرة، ستساهم في زيادة وتيرة عمل المصانع خاصة مصانع الملابس، والتي من المتوقع أن يصل عددها الى 500 مصنع، فيما سيصل عدد العمال من 7000-10000 عامل، خلال الأشهر القادمة.

وأوضح الجزار أن وزارة الاقتصاد الوطني من خلال هيئة تشجيع الاستثمار، مولت العديد من المشاريع الصغيرة، حيث ذهبت 6 منها الى مشاريع الخياطة وصناعة الملابس، توفر فرص عمل لكثير من الأسر الفقيرة.

وأكد أن الوزارة تطمح الى إعادة تشغيل كافة مصانع القطاع التي توقفت وبكامل طاقتها، وبالتالي إعادة تشغيل آلاف العمال، في كافة الحرف خاصة حرفة صناعة الملابس.

وشدد مدير عام الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد، على ضرورة توعية المواطن الفلسطيني، واعتماده على شراء المنتجات المحلية، مايعزز صمود شعبنا، من خلال توفير آلاف فرص العمل، وتقليل نسب البطالة المتفشية بفعل الحصار،

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، أعلنت في شهر يوليو الماضي، عن تعديل رسوم استيراد أصناف السلع الواردة إلى قطاع غزة عبر المعابر التجارية.

وأشارت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إلى أن المنتجات والسلع التي تم تعديل الرسوم عليها لها بديل محلي ويتم انتاجه في المصانع داخل قطاع غزة.

وأكدت أن القرار جاء بالتوافق مع لجنة دعم المنتج المحلي التي تضم وزارة الاقتصاد والغُرف التجارية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.