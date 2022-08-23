وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التثمين الإلكتروني تواصل أعمالها بتقدير أسعار الأراضي في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: نتوقع زيادة مصانع الخياطة العاملة بالأشهر القادمة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الزهراء تُكرم وزارة الأشغال العامة والإسكان وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث" تضبط ثلاثة أسلحة نارية استخدمت في شجار بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تجتمع بلجنة التوجيه القيمي وتستعرض أهم إنجازاتها وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: تنظيم جولات لمصانع خياطة الزي المدرسي وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم والصحة يناقشان قضايا مشتركة وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يستقبل وفداً من المجلس التشريعي الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية عمل خانيونس تستقبل مدير دائرة الترخيص بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية " العمل" تختتم أسبوع التوعية بقانون العمل للعاملات برياض الأطفال
أخبار » الأخبار الحكومية

لجنة التثمين الإلكتروني تواصل أعمالها بتقدير أسعار الأراضي في غزة

23 آب / أغسطس 2022 01:14

111
111

غزة-الرأي
تواصل لجنة التثمين الإلكتروني في سلطة الأراضي أعمالها في تقدير أسعار الأراضي في قطاع غزة والبالغ مساحتها 365كم مربع وتشمل عملية التقدير والتسعير للأراضي كافة (الطابو و الأوقاف ).


وقالت اللجنة في بيان وصل " الراي" نسخة عنه :" لقد انهينا تقدير نحو 85 %من مساحة هذه الأراضي ومن المتوقع أن تنهي اللجنة اعمالها نهاية الشهر القادم .

وأضافت :" وتهدف عملية التثمين الإلكتروني التي تقوم بها لجنة متخصصة تضم اعضاء مثمنين معتمدين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التخمين العقاري من عدة محافظات في قطاع غزة إلى تقدير أسعار الأراضي بحيث تكون متاحة اثناء عملية التسجيل في الادارة العامة للأراضي والعقارات مما يتيح انجاز المعاملات في نفس وقت تنفيذ المعاملات .
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تُنظم حفل تأبين لرجل الأعمال الراحل "زهير العلمي"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟