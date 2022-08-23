لجنة التثمين الإلكتروني تواصل أعمالها بتقدير أسعار الأراضي في غزة

غزة-الرأي

تواصل لجنة التثمين الإلكتروني في سلطة الأراضي أعمالها في تقدير أسعار الأراضي في قطاع غزة والبالغ مساحتها 365كم مربع وتشمل عملية التقدير والتسعير للأراضي كافة (الطابو و الأوقاف ).



وقالت اللجنة في بيان وصل " الراي" نسخة عنه :" لقد انهينا تقدير نحو 85 %من مساحة هذه الأراضي ومن المتوقع أن تنهي اللجنة اعمالها نهاية الشهر القادم .

وأضافت :" وتهدف عملية التثمين الإلكتروني التي تقوم بها لجنة متخصصة تضم اعضاء مثمنين معتمدين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التخمين العقاري من عدة محافظات في قطاع غزة إلى تقدير أسعار الأراضي بحيث تكون متاحة اثناء عملية التسجيل في الادارة العامة للأراضي والعقارات مما يتيح انجاز المعاملات في نفس وقت تنفيذ المعاملات .

