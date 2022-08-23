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" الغضين "يُقدم التعازي لمؤسسة الخليج بوفاة السيدة العاوور

23 آب / أغسطس 2022 01:21

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غزة-الراي 
قدَّمَ وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين،  التعازي لمؤسسة الخليج التعليمية بوفاة مدير عام المؤسسة السيدة آمنة العاوور.


وضم وفد وزارة العمل، وكيل الوزارة، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني أ. عبد الله كلاب، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، ورئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي أ. أيمن أبو كريم، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخليج التعليمية د. فيروز الخزندار.


وأثنى الغصين على دور الفقيدة العاوور في خدمة المجتمع المحلي، وجهودها المقدرة في جميع المجالات الإغاثية والإنسانية لأبناء قطاع غزة.


وتحدث وكيل وزارة العمل عن مناقب الراحلة، والعلاقة الوطيدة التي ربطتها بطواقم الوزارة، مقدما خالص التعازي لأسرة مؤسسة الخليج التعليمية، ومؤكدا على مواصلة التعاون مع المؤسسة بالآلية التي وضعتها الفقيدة، وبالصورة المشرفة التي تُعزز رؤيتها للعمل مع المؤسسات الحكومية.


بدورها، رحبت الخزندار بوفد وزارة العمل، مشيرة إلى مواصلة التعاون المشترك مع الوزارة بما يساهم في التخفيف من معاناة أبناء قطاع غزة.

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