مديرية عمل الوسطى توقع عددا من عقود التشغيل المؤقت

غزة-الرأي
وقعت مديرية عمل محافظة الوسطى من خلال قسم التشغيل، عددا من عقود التشغيل المؤقت لصالح مشروع مسار الحكومي.
وأوضح قسم التشغيل أن تم توقيع عقود 10 عمال، ضمن مشروع مسار الحكومي، لصالح المؤسسات والوزارات الحكومية.
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23 آب / أغسطس 2022 01:25
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