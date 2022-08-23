وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التثمين الإلكتروني تواصل أعمالها بتقدير أسعار الأراضي في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: نتوقع زيادة مصانع الخياطة العاملة بالأشهر القادمة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الزهراء تُكرم وزارة الأشغال العامة والإسكان وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث" تضبط ثلاثة أسلحة نارية استخدمت في شجار بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تجتمع بلجنة التوجيه القيمي وتستعرض أهم إنجازاتها وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: تنظيم جولات لمصانع خياطة الزي المدرسي وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم والصحة يناقشان قضايا مشتركة وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يستقبل وفداً من المجلس التشريعي الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية عمل خانيونس تستقبل مدير دائرة الترخيص بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية " العمل" تختتم أسبوع التوعية بقانون العمل للعاملات برياض الأطفال
أخبار » الأخبار الحكومية

مديرية عمل الوسطى توقع عددا من عقود التشغيل المؤقت

23 آب / أغسطس 2022 01:25

111
111

غزة-الرأي
وقعت مديرية عمل محافظة الوسطى من خلال قسم التشغيل، عددا من عقود التشغيل المؤقت لصالح مشروع مسار الحكومي.


وأوضح قسم التشغيل أن تم توقيع عقود 10 عمال، ضمن مشروع مسار الحكومي، لصالح المؤسسات والوزارات الحكومية.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تُنظم حفل تأبين لرجل الأعمال الراحل "زهير العلمي"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟