كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء (24 أغسطس).
وطالبت الهيئة المسافرين التواجد س 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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23 آب / أغسطس 2022 01:29
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