"العمل" ومؤسسة فارس العرب تناقشان آليات التعاون في التدريب المهني

غزة-الراي

ناقشت الإدارة العامة للتدريب المهني، ووحدة المشاريع والتعاون الدولي في وزارة العمل، آليات وسبل التعاون المشترك في مجال التدريب المهني مع مؤسسة فارس العرب للتنمية والأعمال الخيرية.



ومَثّلَ وزارة العمل، مدير عام التدريب المهني أ. عبد الله كلاب، ورئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي أ. أيمن أبو كريم، وعددا من موظفي الوزارة، في حين ضم وفد المؤسسة المدير التنفيذي مروان الديراوي، ومنسقة المشاريع أريج المصري.



وهدف اللقاء إلى مناقشة العديد من الملفات المهمة في مجال التدريب المهني، وفتح آفاق تعاون مشترك بينهما، فيما يخدم المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل.

