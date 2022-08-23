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"المالية" توقع اتفاقية تعاون مع جمعية دار الأرقم التعليمية

23 آب / أغسطس 2022 01:40

المالية توقع اتفاقية تعاون مع جمعية دار الأرقم التعليمية
المالية توقع اتفاقية تعاون مع جمعية دار الأرقم التعليمية

غزة-الرأي

وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع جمعية دار الأرقم التعليمية لفتح المجال للموظفين وذويهم للاستفادة من تسديد جزء من الرسوم الدراسية من المستحقات.

وحضر برتوكول التوقيع وكيل الوزارة المساعد د. إياد أبو هين ومدير عام الإدارة العامة للتدقيق الداخلي أ.منذر السقا ومسؤول ملف مقاصة الجامعات أ.رولا سلمي، اضافة لرئيس الجمعية أ.محمود البطش.

وبين أبو هين أن توقيع مذكرة التفاهم جاءت لتساهم في التخفيف عن الموظفين وذويهم من طلاب جمعية دار الأرقم، مشيراً إلى حرص وزارة المالية على دعم المسيرة التعليمية من خلال التعاون بملف مقاصة الجامعات.

وأوضحت سلمي أن طلاب المدرسة من أبناء الموظفين، يمكنهم الاستفادة بمبلغ 500 شيكل من الرسوم الدراسية، لافتة إلى فتح التسجيل الإلكتروني عبر موقع الوزارة خلال الأيام المقبلة.

وبينت سلمي أن الموظف يمكنه الاستفادة لتسديد جزء من الرسوم الدراسية لابنه وابنته، من خلال هذه الاتفاقية.

وثمن البطش دور وزارة المالية في دعم المسيرة التعليمية، مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون بين الجمعية والوزارة في التخفيف عن الطلبة من أبناء الموظفين.

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