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وحدة التخطيط بالمالية تنفذ خطة لتطوير الأداء المالي والإداري

23 آب / أغسطس 2022 01:44

وحدة التخطيط بالمالية تنفذ خطة لتطوير الأداء المالي والإداري
وحدة التخطيط بالمالية تنفذ خطة لتطوير الأداء المالي والإداري

غزة- الرأي

بدأت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بوزارة المالية تطبيق خطة لتطوير الأداء المالي والإداري بالوزارة بهدف تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات.

واجتمع وفد من الوحدة ضم القائم بأعمال المدير العام د.محمود مهاني ومدير دائرة تطوير الأداء المؤسسي محمد الدويك وعدد من موظفي الوحدة بوكيل  الوزارة المساعد إ. إبراهيم صيام والمدراء العامون في مبنى مجمع الايرادات لمناقشة آليات تطبيق الخطة.

وأوضح د.مهاني، أن الهدف من  إعداد الخطة إصلاح البناء المؤسساتي وتعزيز الايرادات وترشيد النفقات والارتقاء بمستوى  الخدمات المقدمة للجمهور وتحسين بيئة العمل.

وأكد الدويك،  أن الخطة قائمة على إعادة هندسة العمليات في الوزارة بما ينقل الوزارة إلى مستويات متقدمة من حجم وسرعة الإنجاز وبما ينعكس إيجابًا على سير العمل بالوزارة بشكل عام. 

بدوره ثمن صيام جهود وحدة التخطيط في إعداد الخطة التي تساهم في تحسين العملية الإدارية والمالية بالوزارة، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع مكونات الوزارة لتطبيق بنود الخطة على أرض الواقع.

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