"الشباب والرياضة" يقدم مكافأة الأندية المشاركة في بطولة الشهداء

تسلمت الأندية المشاركة في بطولة الشهداء لكرة القدم، المكافأة المالية المخصصة من المجلس الأعلى للبطولة، وهي النسخة الثانية من بطولة النخبة التي تقام برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة وتنظيم اتحاد كرة القدم.

وقام جابر عياش القائم بأعمال المجلس الأعلى، بتقديم المكافأة لممثلي الأندية، بحضور سعيد أبو سلطان مستشار المجلس الأعلى ومحمد حلس المكلف بوحدة الرياضة.

يذكر أنه يشارك في البطولة (٧) أندية بعد اعتذار شباب رفح، وهي:" اتحاد الشجاعية - اتحاد بيت حانون الرياضي - خدمات رفح- اتحاد خان يونس- شباب خان يونس- غزة الرياضي- الصداقة".

ومن المقرر أن تنطلق مباريات البطولة غدا الأربعاء حيث ستقام مباراتين تجمع بين خدمات رفح × غزة الرياضي على ملعب الدرة بدير البلح، واتحاد الشجاعية × الصداقة على ملعب اليرموك بغزة.

