وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية الأغا: إتقان حفظ القرآن وتسميعه بجلسة واحدة دليل عمق العلاقة بالقرآن وكالة الرأي الفلسطينية وفد عائلة " المبحوح" يشيد بعمل الطواقم الطبية بمجمع الشفاء الطبي وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث سبل التنسيق والتعاون مع إذاعة صوت القدس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تشارك في إعلان نتائج انتخابات نقابة الإداريين وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة المجتمعية" تُنهي 5 خلافات مالية في عدد من المحافظات وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة": استئناف المباريات في صالة سعد صايل بعد الترميم وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تُكرّم أبناء موظفيها الناجحين في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" يقدم مكافأة الأندية المشاركة في بطولة الشهداء وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على إخلاء منزلها تمهيدًا لهدمه
أخبار » الأخبار الحكومية

"الشباب والرياضة" يقدم مكافأة الأندية المشاركة في بطولة الشهداء

23 آب / أغسطس 2022 01:51

"الشباب والرياضة" يقدم مكافأة الأندية المشاركة في بطولة الشهداء

تسلمت الأندية المشاركة في بطولة الشهداء لكرة القدم، المكافأة المالية المخصصة من المجلس الأعلى للبطولة، وهي النسخة الثانية من بطولة النخبة التي تقام برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة وتنظيم اتحاد كرة القدم.

وقام جابر عياش القائم بأعمال المجلس الأعلى، بتقديم المكافأة لممثلي الأندية، بحضور سعيد أبو سلطان مستشار المجلس الأعلى ومحمد حلس المكلف بوحدة الرياضة.

يذكر أنه يشارك في البطولة (٧) أندية بعد اعتذار شباب رفح، وهي:" اتحاد الشجاعية - اتحاد بيت حانون الرياضي - خدمات رفح- اتحاد خان يونس- شباب خان يونس- غزة الرياضي- الصداقة".

ومن المقرر أن تنطلق مباريات البطولة غدا الأربعاء حيث ستقام مباراتين تجمع بين خدمات رفح × غزة الرياضي على ملعب الدرة بدير البلح، واتحاد الشجاعية × الصداقة على ملعب اليرموك بغزة.
 

300312124_1469302383586141_2088417547793844691_n 301015335_1277065836365716_5739859325623580707_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توصية بضرورة تعزيز أوساط الصحفيين لنشر الرواية الفلسطينية على مواقع التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟