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تحت اسم فوج متفوقين من اجل فلسطين

النقل والمواصلات تُكرّم أبناء موظفيها الناجحين في الثانوية العامة

23 آب / أغسطس 2022 01:53

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غزة -الرأي

كرّمت وزارة النقل والمواصلات أبناء موظفي الوزارة الناجحين في الثانوية العامة للعام 2022، وتنفذ الوزارة هذا الحفل سنوياً تكريماً للموظفين وأبنائهم ، وذلك بمشاركة وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ، ورؤساء القطاعات وحضور طاقم من الوزارة.


وقدّم اللواء صلاح الدين أبو شرخ التهنئة للطلبة متمنياً لهم النجاح والتفوق دوماً وتحقيق طموحاتهم وخدمة وطنهم، كما قدّم التهنئة والشكر لأولياء أمور الطلبة من الزملاء والزميلات العاملين بالوزارة والذين كان لديهم الحرص على تفوق أبنائهم.


كما أشاد أبو شرخ بالطلبة على تفوقهم هذا العام وأدائهم المتميز ، موضحاً أن الطلبة أبدعوا وحققوا الإنجاز في العلم والتعليم لذلك يستحقون التشجيع لمواصلة التفوق والتميز لمستقبلهم ومستقبل وطنهم.


بدوره، أكد أ. أنيس عرفات الناطق باسم الوزارة أن الاحتفال بطلبة الثانوية العامة هو لمسة من لمسات الوفاء التي تقمها الوزارة لموظفيها، مقدماً التهاني لكل الناجحين وخص بالذكر المتفوقين منهم.


من جانبه، شكر الموظف محمد برهم أبو لحية، وزارته لتنظيمها هذا الاحتفال الذي يعزز أواصر العلاقة بين الإدارة العليا في الوزارة وموظفيها، مشيراً إلى أن هذه الاحتفالات وتكريم أبناء الموظفين تعزز علاقة الموظف بوزارته وتزيد من انتمائه إليها.


من جهته، تحدث الطالب أصيل أبو لحية كلمة نيابة عن الطلبة حيث قدمت خلالها الشكر لأولياء الأمور ولوزارة النقل والمواصلات على هذه اللفتة المميزة منها تجاه موظفيها وأبنائهم.
 

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